Vietnam Haber Ajansı, Vietnam Hava Yollarında görevli 29 yaşındaki Duong Tan Hau'nun, Japonya seyahatinden sonra zorunlu karantina süreci sırasında evden ayrıldığı için suçlu bulunduğunu duyurdu.

Duong'un COVID-19 testi pozitif çıkmadan önce bir öğretmen arkadaşıyla kafede buluştuğu ve Ho Chi Minh kentinde İngilizce sınavına girdiği açıklandı.

Bu suçtan yargılanan ilk kişi

Uçuş görevlisinin temaslı olduğu tespit edilen en az üç kişinin COVID-19 testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Mahkeme, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği ve virüsü başkalarına bulaştırdığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan bu süre zarfında denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilen Duaong, Vietnam'da böyle bir suçtan yargılanan ilk kişi oldu.

Vietnam'da COVID-19 nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 595’e ulaştı.