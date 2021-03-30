Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 17:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahreyn, İsrail'e diplomatik misyon şefi atadı
Bahreyn, normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'e diplomatik misyon şefi atadı.
Karar, Bahreyn'in resmi haber ajansı BNA'da yayınlandı.
Haberde, Bahreyn'in Tel Aviv'de büyükelçilik açacağı bilgisi paylaşıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, Bahreyn kralı Hamad Bin İsa El Halife'ye teşekkür etti.
İsrail de ocak ayında Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.
2020'nin son aylarında ABD'nin girişimleriyle sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.
Etiketler: İsrail
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