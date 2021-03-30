Karar, Bahreyn'in resmi haber ajansı BNA'da yayınlandı.

Haberde, Bahreyn'in Tel Aviv'de büyükelçilik açacağı bilgisi paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, Bahreyn kralı Hamad Bin İsa El Halife'ye teşekkür etti.

İsrail de ocak ayında Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.

2020'nin son aylarında ABD'nin girişimleriyle sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.