Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Açıklamada, 12-17 yaş arası gençlerin 11 Ekim'den itibaren COVID-19'a karşı aşılanacağı kaydedildi.

Yürütülen çalışma ile tüm gençlerin aşılanmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Mozambik'te bugüne kadar 15,4 milyon kişi COVID-19 aşısı oldu.