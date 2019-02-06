Çin’de seyir halindeki motosiklete bir otomobil çarptı. Motosikletteki anne ve bebeği yola düştü. Anne ve bebek karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anları, bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, eşi ve bebeği ile kara yolunda seyreden motosiklet sürücüsünün sağ şeritte ilerlediği esnada, sol şeritten bir otomobil hatalı şerit değiştirerek motosiklete çarpıyor. Kaza ile beraber anne ve bebeği yola savruluyor ve karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan kurtuluyor. Dengesini güçlükle sağlayan motosiklet sürücüsü de kamyona çarpmak üzereyken kendisini kurtarıyor.

Kaynak: DHA