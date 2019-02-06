Başkent Hartum’da gerçekleşen imza töreninde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, OAC Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği’nden temsilciler ile bazı diplomatik misyonlar ve büyükelçiler hazır bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed, törende yaptığı konuşmada, "OAC barış anlaşmasının imzalanmasını görmemize neden olan ortak faktörler ve taraflar var. Bugün, Orta Afrika’daki savaşın ateşinin Afrika’nın elleriyle söndürüldüğü gündür." dedi.

Afrika Birliği’nin Orta Afrika'daki uzlaşı ve birliğin sağlanması girişimi kapsamında Hartum’a desteğinden övgüyle söz eden Ahmed, bunun Orta Afrika’da ilk kez 14 silahlı grubun katılımıyla imzalanan bir barış anlaşması olduğunu belirtti.

Nihai anlaşmanın yarın OAC'nin başkenti Bangui'de imzalanması bekleniyor.

Başkent Hartum'daki Stratejik Araştırma Akademisi'nde 24 Ocak'tan bu yana devam eden görüşmelerde OAC hükümeti ile silahlı gruplar barış anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Smael Chergui, 14 silahlı grup ile OAC hükümetinin 10 günlük müzakereler sonrası uzlaştığını açıklamıştı.

OAC Krizi

Bağımsızlığını 1960'da kazanan ve tarihindeki 5 darbe ve iç çatışmalar nedeniyle zor zamanlar geçiren Orta Afrika Cumhuriyeti, iktidar mücadelesiyle başlayan ancak din ve etnik temelli çatışmalara dönüşen iç karışıklıklar nedeniyle bir türlü istikrara kavuşamadı.

Ülkede, 2012'den sonra Müslümanların baskın olduğu Seleka grubu ile Hristiyanlardan oluşan anti-Balaka silahlı grubu arasında çıkan iktidar nedenli çatışmalar, daha sonra Müslüman-Hristiyan çatışmasına dönüştü. Ülkede yoğunlukta bulunan Hristiyan silahlı gruplar, 2018 yılında da OAC'deki Müslüman sivillere yönelik birçok saldırı gerçekleştirdi.

Müslümanların bir kısmı, baskı ve şiddetten komşu ülke Çad ve Kamerun'a sığınırken, ülkede kalanlar, Hristiyan grupların saldırılarından korunmak için isimlerini Hristiyan isimleriyle değiştirmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA