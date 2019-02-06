Libya Ulusal Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Bedr en-Neccar, ülkenin çeşitli bölgelerinde rastlanan vaka sayısının 5 bine ulaştığını açıkladı.

En-Neccar, hastalıkla mücadele için sağlık merkezlerine pazar gününden itibaren aşı göndermeye başladıklarını da ifade ederek, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) gelen sağlık yardımlarının hastalıkla mücadele için yeterli olmadığını aktardı.

Bedr En-Neccar ayrıca, bazı bölgelerden sağlıklı istatistik alınamadığı için vaka sayısının net olmadığını belirterek, hastalığın yayılmasının bu hızda devam etmesi halinde büyük bir sağlık felaketi yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Sabrata Belediyesi açıklama yapmıştı

Sabrata Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sabrata kentinde 77 kişinin leishmaniasis (şark çıbanı) hastalığına yakalandığı tespit edildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, bölgede söz konusu hastalıkla mücadele kapsamında acil bir program geliştirmek için ilgili bölümlerin yetkilileriyle toplantı yapılacağı vurgulanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ilaç sevk etmişti

DSÖ, Libyalı yetkililerin, ülkenin batısındaki bölgelerde şark çıbanı vakalarının arttığı şikayetlerinin ardından ilk ilaç sevkiyatının ülkeye ulaştığını açıklamıştı.

Şark çıbanı

Dünyada belli iklim bölgelerinde ve daha çok Akdeniz ve Orta Doğu'da görülen hastalığa "Leishmania tropica" adlı bir parazit neden oluyor.

"Tatarcık" sineğinin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor, zamanla da leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed, AA