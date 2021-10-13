Sokak Sanatı Festivali organizatörlerinden Marina Djapic, dünyaca ünlü birçok sanatçının Bosna Hersek’te Mostar'daki duvarlara eserlerini çizdiğini ifade ederek 10 yıldır düzenledikleri festival kapsamında birçok duvar resminin kentin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.

Gelecek festival için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Djapic, dünya listesinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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Djapic, gelecek günlerde de ünlü Hırvat sokak sanatçısı Lonac'ı Mostar'da ağırlayacaklarını, kentin sokaklarında ABD, Arjantin, İspanya, İtalya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'ten sanatçıların eserlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.