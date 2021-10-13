Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mostar’ı süsleyen duvar resimleri 'en etkileyici 25 sokak sanatı' listesinde yer aldı
[Fotoğraf: AA]
Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinin sokaklarını süsleyen birbirinden ilginç duvar resimleri, "Street Art Cities" isimli platform tarafından dünyanın en etkileyici 25 sokak sanatı listesinde yer aldı.
Sokak Sanatı Festivali organizatörlerinden Marina Djapic, dünyaca ünlü birçok sanatçının Bosna Hersek’te Mostar'daki duvarlara eserlerini çizdiğini ifade ederek 10 yıldır düzenledikleri festival kapsamında birçok duvar resminin kentin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.
Gelecek festival için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Djapic, dünya listesinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
[Fotoğraf: AA]
Djapic, gelecek günlerde de ünlü Hırvat sokak sanatçısı Lonac'ı Mostar'da ağırlayacaklarını, kentin sokaklarında ABD, Arjantin, İspanya, İtalya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'ten sanatçıların eserlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.
Etiketler: Bosna Hersek
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