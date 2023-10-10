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Dünya
AA 10.10.2023 20:37

Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asılarak, geleneksel köprü atlayışı gerçekleştirildi.

Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı
[Fotograf: AA]

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da "Mostari Dalış Kulübü" tarafından Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı ve atlayış gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Filistin halkına destek için Filistin bayrağı asıldığı belirtildi.

Açıklamada, geleneksel köprü atlayışının da gerçekleştirildiğine yer verilerek, bunun, çatışmaların ve masum sivillerin acılarının durdurulması için çaba gösterilmesi gerektiği yönünde tüm dünyaya bir tür mesaj olduğu belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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