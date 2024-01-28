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Dünya
AA 28.01.2024 18:57

Mossad Başkanı'nın, ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Paris'e gittiği duyuruldu

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ve beraberindeki heyetin, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri için Fransa'nın başkenti Paris'e gittiği duyuruldu.

Mossad Başkanı'nın, ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Paris'e gittiği duyuruldu
[David Barnea | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Sky News Arapça kanalının haberine göre, Barnea'nın başkanlığını yaptığı İsrail heyeti, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle ateşkes ve esir takası anlaşması üzerine görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün Paris'e vardı.

Mossad Başkanı Barnea'nın bu akşam saatlerinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün yanı sıra Mısırlı ve Katarlı yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

ABD basınında 25 Ocak'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü Burns'ü, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşmasına ilişkin görüşme yapmaya göndereceği ileri sürülmüştü.

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