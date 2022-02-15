Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 2018 yılının sonunda Moskova Patrikliğinden ayrıldı. Böylelikle, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde yeni bir sayfa açıldı: Kiliseler arası ayrılık.

Ukrayna'daki Moskova Patrikliğine bağlı kiliselerin Rusya-Ukrayna krizindeki rolü merak ediliyor. Uzmanlar, olası bir savaş durumunda Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna'daki nüfuzunu kullanacağını düşünüyor.

"Yumuşak Güç" olarak Kilise

Putin'in kiliseleri siyasi alanda "Yumuşak Güç" olarak kullandığını ifade eden Doğu Avrupa Dinleri Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Eugene J. Clay, şu ifadeleri kullandı:

"Putin dönemiyle birlikte ortak bir Rus dünyası oluşturma çabaları göze çarpıyor. Bunun ayaklarından biri de kilise. Kiliseyi diplomatik yumuşak güç olarak kullanmak istiyor. Bu durum politikalarına da yansıyor. Örneğin Sırbistan ve Gürcistan siyasi olarak Rusya'ya yakın; bu ülkedeki kiliseler, Bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni tanımadı."

Ukrayna'nın "bağımsız" kilisesi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise Ukrayna'nın bağımsızlığını sağlamlaştırmak için Bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğunu vurguladı.

Bodnar, "Öncelikle ülkenin egemenliği tesis etmede ayrı bir teşvik unsuru oluşturuyor. Böylelikle, dini anlamda da bir bağımsızlık elde etmiş oluyoruz ve kendi halkımız arasında inancı sağlamlaştırmış oluyoruz." dedi.

Büyükelçi Bodnar, Kremlin'in, yapısal olarak ülkesindeki Moskova Patrikliğine bağlı kiliseler ile bağının olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Elimizde 2014 yılı savaşından kanıtlar var. Savaşta bazı silahlar kiliselere saklandı. Bazı din adamları Rusya yanında savaştı. Rus kiliselerin olası bir savaş durumunda tam manası ile Ukrayna'nın bağımsızlığını destekleyeceğini sanmıyorum çünkü hala Rusya ile bağlantıları var."

Günümüzde Ukrayna'da Moskova Patrikliğine bağlı 12 bin kilise, Bağımsız Ukrayna Kilisesine bağlı 8 bin kilise bulunuyor.

Haber: Emin Karakuş

Kamera: Hayrettin Kavi