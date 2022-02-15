Eyalet savcılığı, hafta sonu Tepalcatepec ilçesinde 79 yaşındaki bir çiftçinin öldüğünü ve 45 yaşındaki oğlunun da yaralandığını açıkladı.

Yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, çiftçilerin kamyonetle tarlalarına gittiği esnada infilak etti.

10 asker yaralanmıştı

Geçen hafta da bir askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 10 asker yaralanmıştı.

Bölgede çeteler tarafından yola tuzaklanan patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle benzer olaylar meydana geliyor.

Çetelerin ayrıca Michoacan'da alan kontrolü için siperler, zırhlı araçlar ve küçük patlayıcılar atacak biçimde dizayn edilmiş insansız hava araçları kullandığı biliniyor.