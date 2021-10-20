Rusya'nın başkenti Moskova'nın ev sahipliğinde Afganistan meselesine ilişkin "Moskova Formatı"nda toplantı düzenlendi.

Toplantıya Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Çin, Hindistan, İran temsilcileri katıldı.

Toplantıda anlaşmazlıklar yaşandı

Taliban'ın Afganistan'da kurduğu geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi başkanlığındaki heyetin de yer aldığı toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kabulov, toplantıda alınan kararlar üzerinde çalışıldığını belirtti.

Kabulov, "Toplantıda yaşanan bazı anlaşmazlıklara rağmen tüm katılımcıların ortak görüşü Afgan halkına yardımın sağlanması gerektiği yönündedir. İnsani felaket olarak adlandırılan yaşanacak krizi engellememiz gerekiyor." dedi.

BM'ye "uluslararası konferans düzenleme" çağrısı

Bunun için uluslararası toplumun "birleşmesi" ve "önyargılı yaklaşımlardan vazgeçmesi" gerektiğini vurgulayan Kabulov, "Afganistan’daki yeni yönetiminin birçoğunun hoşuna gitmediğini anlıyoruz ancak yeni yönetimi cezalandırmaya çalışırken, sonuçta Afgan halkını cezalandırıyorlar. Afgan halkı bunu hak etmiyor. Bu, toplantının en önemli sonucudur." şeklinde konuştu.

Kabulov, toplantıda, Birleşmiş Milletlere (BM) Afganistan'a sosyoekonomik yardımın sağlanması konusunda uluslararası konferans düzenleme çağrısında bulunduklarını aktardı.

Terör, insan hakları, uyuşturucu...

Afganistan'da temel insan hakları normlarının uygulanması, uluslararası terör ve uyuşturucu kaçakçılığı, komşu ülkelerin güvenliği ile ilgili konuların ele alındığını da dile getiren Kabulov, "Bu konuda, görüş ayrılığı yok. Tüm katılımcılar buna katılıyor. Afganistan heyeti bir kez daha yönetime geldiklerinde sergiledikleri tutuma bağlı kalacaklarını teyit etti." ifadesini kullandı.

Kabulov, yeni Afganistan hükümetinin tanınması konusunu da ele aldıklarını aktararak, "Elbette, yeni yönetimin tanınacağı gün gelecek. Ancak bu, Taliban, uluslararası toplumun insan hakları ve kapsayıcı hükümetle ilgili beklentilerinin birçoğunu gerçekleştirdiğinde olacak. Tüm bunlar Taliban heyeti tarafından söylendi." dedi.

"Taliban pazarlık ediyor"

Taliban temsilcisinin Afganistan'da geçici hükümetin "kapsayıcı" olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Kabulov, "Taliban, 'hemen pes etmeme' siyasi kuralına göre oyun oynuyor. Bu, büyük siyasi pazarlıktır." ifadesini kullandı.

Kabulov, yeni atanan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in kasımda Moskova'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

"Komşu ülkelerle iyi ilişki kurmak istiyoruz"

Taliban'ın Afganistan'da kurduğu geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi de tüm ülkelerle iyi ilişki kurmak istediklerini belirterek, "Kimseye sorun yaratmak istemiyoruz. Komşu ülkelerle iyi ilişki kurmak istiyoruz. Bölge ve uluslararası ülkeler ile de ilişki kurmak istiyoruz." dedi.

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de Afganistan'ın dış tehditlerden korunduğunu belirterek, "Afganistan topraklarının diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmek için kullanılmaması yönündeki yükümlülüklere sadık kalıyoruz." diye konuştu.

Taliban yönetiminin uluslararası toplum tarafından tanınması için gerekli şartları yerine getirdiklerini savunan Muttaki, "Neden bizi resmen tanımasınlar? Tüm Afganistan topraklarını kontrol ediyoruz. Tüm şartları yerine getirdik ve hükümet olarak tüm standartlara uygunuz." ifadesini kullandı.