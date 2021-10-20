Romanya'da Başbakan Florin Citu hükümetinin 6 Ekim'de düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Klaus İohannis tarafından görevlendirilen Romanya'yı Kurtarma Birliği (USR) Genel Başkanı Dacian Cioloş'un kurduğu hükümet için meclisten güvenoyu alamadı.

Yapılan güven oylamasında sadece 88 milletvekili "evet" oyu kullandı.

Cioloş'un oluşturduğu kabinenin güvenoyu alabilmesi için 234 milletvekilinin oyu gerekiyordu.

USR lideri Cioloş, basına yaptığı açıklamada, siyasi krizin son bulması için attığı adımın kabul edilmediğini belirterek, USR'nin görevini yerine getirdiğini, bundan sonra topun Cumhurbaşkanı İohannis'in sahasında olduğunu ifade etti.