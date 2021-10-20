Putin, televizyonda yayımlanan ve devlet yetkilileriyle birlikte yaptığı toplantıda, 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında uygulanacak planın bazı bölgeler için daha erken başlayabileceğini ya da uzatılabileceğini söyledi.

Salgın durumunun ülkede oldukça zorlaştığına dikkati çeken Putin, pek çok bölgede salgının hızının ciddi anlamda arttığını, COVID-19’a karşı aşılama hızının ise düşük olduğunu ifade etti.

Putin, bu şartlarda gelişen duruma karşılık önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim görevimiz en fazla şekilde vatandaşların hayatını ve sağlığını korumaktır. Bunun için salgının hızını durdurmak önemli. Bu yüzden ilave olarak rezervleri ve yoğun yük halinde olan sağlık sisteminin imkanlarını mobilize etmek gerekiyor." diye konuştu.

Talep dün gelmişti

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, ülkedeki koronavirüs kaynaklı enfeksiyonlar ve ölümlerin rekor seviyeye çıkması üzerine salgının yayılmasını durdurmak için 30 Ekim ile 7 Kasım arasını kabinenin tatil ilan etmesini talep etmişti.

Virüs kaynaklı ölümlerde rekor

Salgının başlangıcından bu yana 1028 ile en yüksek günlük can kaybına ulaşılan ülkede, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bin 353’e çıktı.

Vaka sayısı ise 34 bin 73 artarak 8 milyon 94 bin 825'e ulaştı.