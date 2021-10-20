Israel HaYom gazetesinin haberine göre, 2021 bütçesinin parlamentoda onaylanmasının ardından Ürdün Vadisi’ne ilişkin sivil Yahudi işgalci planı İsrail hükümetine sunulacak.

Söz konusu planın uygulanması için yaklaşık 28 milyon doların tahsis edileceği, İsrail hükümetinin bölgede var olan sivil Yahudi işgal birimlerini genişleteceği aktarıldı.

İsrail’in 2021 bütçesinin kasım ayında meclise sunulması bekleniyor.

Ürdün sınırı ile Batı Şeria arasında 1,6 milyon dönümlük alan Ürdün Vadisi olarak adlandırılıyor. Batı Şeria'nın yüzde 30'unu teşkil eden Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli ile 38 yasa dışı yerleşim biriminde 13 bin kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.