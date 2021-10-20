Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, İngiltere’de yürütülen soruşturmalar, önde gelen üniversitelerin de dahil olduğu birçok kurumun cinsel taciz şikayetleriyle yeteri kadar ilgilenmediğini ortaya çıkardı.

Oxford, Cambridge, Glasgow ve Warwick... Habere göre, üniversite yönetimleri taciz şikayetlerini cezalandırmaktan oldukça uzak.

Al Jazeera Soruşturma Birimi’nin 2 yıllık çalışmaları sonrasında oluşturulan raporda, öğrenciler ve akademisyenlerle görüşüldü.

"Cinsel tacizin herhangi bir yaptırımı yok"

Oxford Üniversitesi’nden bazı kadın akademisyenler, akademik kariyerlerinin başında tacize maruz kaldıklarını söylüyor.

Kadın akademisyenler, hocalarının üniversite yerine barda, sarhoş halde toplantı yaptığını iddia ediyor.

Öte yandan, doktora öğrencilerinin akademik kariyer baskısı ile cinsel ilişkiye zorlandığı da aktarılıyor.

Al Jazeera Soruşturma Birimi’nin sürdürdüğü soruşturmada ulaştığı ana sonuç; tacizin, cinsel saldırının herhangi bir yaptırımının olmaması.

Soruşturmalar ve mağdurların ifadelerine göre üniversite yönetimleri, şikayetçi olan kadınların harekete geçmesine de engel olmaya çalışıyor.