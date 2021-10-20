Etiyopya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre ordu birlikleri, Tigray'da düzenlenen hava saldırısında Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) ait askeri silah yapım ve onarım tesisini hedef aldı.

Tigray'ın başkenti Mekelle'de bulunan TPLF'ye ait tesise 2'nci kez hava saldırısı gerçekleştirildi.

TPLF, Etiyopya ordusunun pazartesi günü Tigray bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü öne sürmüş, ordu yetkilileri ise sivillerin öldüğü iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede insani kriz büyüyor

Federal ordu ile TPLF arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde devam eden çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı ise 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.