"Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla kutsal kitaplar alındı, Afrika'da zor şartlarda eğitim gören çocuklara dağıtılmaya başlandı.

Moritanya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Almanya Temsilciliği yetkilileri, Brakna bölgesindeki çocukları unutmadı.

Almanya'daki gurbetçilerin bağışlarıyla alınan 10 bin Kur'an-ı Kerim'den bir kısmı, Moritanya'da eğitimlerini sürdüren çocuklara dağıtıldı.

"Biz emaneti ehline teslim ettik"

Almanya Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, hediyeleri dağıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Biz emaneti ehline teslim ettik. Allah onlardan razı olsun. Dünyanın en güzel hediyesi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah bizi onun yolundan ayırmasın."

Zor şartlar altında eğitim gören çocuklar Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmek için "Luh" adı verilen tahta levhalarla eğitimlerini sürdürüyordu.

Kutsal kitaba kavuşan öğrenciler, hediye Kur'an-ı Kerim'leri dikkatle inceledi.

Kampanya kapsamında alınan diğer kutsal kitaplar da ramazan boyunca Afrika ülkelerindeki çocuklara ulaştırılacak.