Dünya
Moritanya’da Türk balıkçı gemisi battı27 Kasım 2019 Çarşamba 11:39 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 12:30
Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı. Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaz’a ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.
Kaynak: DHA, İHA
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