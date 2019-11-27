Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Yünnan'ın Linsang kentinde otoyolda inşaatı devam eden bir tünelin çökmesi sonucu 13 kişinin mahsur kaldığını kaydetti.

Yetkililer, tünelden 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını, bir kişinin hastaneye gönderildiğini, mahsur kalan kişileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: AP, AA