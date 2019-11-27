Dünya
Çin'de tünel çöktü: 6 ölü, 6 kayıp27 Kasım 2019 Çarşamba 11:32 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 12:17
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde inşaat halindeki bir tünelin çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise hala aranıyor.
[Fotoğraf: AP]
Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Yünnan'ın Linsang kentinde otoyolda inşaatı devam eden bir tünelin çökmesi sonucu 13 kişinin mahsur kaldığını kaydetti.
Yetkililer, tünelden 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını, bir kişinin hastaneye gönderildiğini, mahsur kalan kişileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: AP, AA
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