Hakim Mucibur Rahman, 2016 yılında Dakka'da bir restorana düzenlenen ve 20 rehinenin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili 7 kişiyi, saldırı planlama, bomba yapma ve cinayetten suçlu buldu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahkemede 7 kişi hakkında verilen idam cezası kararını açıklayan Rahman, saldırganların ülkenin egemenliğine ve anayasasına karşı hareket ettiklerini söyledi.

Davada ayrıca bir kişi beraat etti.

Dakka'da 1 Temmuz 2016'da Holey Artisan restoranına düzenlenen saldırıda 33 kişi rehin alınmış, saldırganlarla çatışmaya giren iki polis yaşamını yitirmiş, 30 polis yaralanmıştı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 6 saldırgan öldürülmüş, 1 saldırgan gözaltına alınmış, 13 rehine kurtarılmıştı. Saldırganlar 20 rehineyi öldürmüştü.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Bangladeş yönetimi ise DEAŞ'ın ülkede faaliyet göstermediğini, saldırının başka bir örgüt tarafından yapıldığını savunmuştu.

Kaynak: AA