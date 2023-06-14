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Dünya
AA 14.06.2023 11:35

Mora Yarımadası açıklarında göçmen teknesi battı: 17 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında içinde çok sayıda göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu.

Mora Yarımadası açıklarında göçmen teknesi battı: 17 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Mora Yarımadası'nın Pilos açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 17 kişi öldü, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.maları yürütülüyor.

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