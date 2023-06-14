Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2023 11:35

Yunanistan'da göçmen teknesi battı: 78 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 78 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da göçmen teknesi battı: 78 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 78 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Çalışmalara, altı sahil güvenlik gemisi, bir donanma fırkateyni, bir askeri nakliye gemisi ve bir hava kuvvetleri helikopterinin yanı sıra çok sayıda özel teknenin katıldığı belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerden dördü hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Teknedene yaklaşık 700 kişinin bulunduğu belirtiliyor

Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya’ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.

Düzensiz göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ifade edildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da kurtarılan göçmenlere destek olmak için Kalamata'ya gidecek.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Şu an, insanlık ön planda olmalı ve kurtulanların yanında olmamız gerekiyor." paylaşımında bulunurken, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis de Patra kentindeki seçim konuşmasını iptal etti.

Öte yandan, Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Son Dakika
Sıradaki Haber
Tayland'da dang humması vakaları son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Mayon Yanardağı'ndaki volkanik akıntı aylarca devam edebilir
16:40
Siyez buğdayından yaptığı şekerpareler büyük ilgi görüyor
16:38
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ve İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyecek
16:36
Kremlin: Rusya’ya saldırıları önlemek için Ukrayna askeri yapısının daha ileriye itilmesi gerek
16:30
Mersin'de erik toplamak isteyen kişi balkondan düşerek can verdi
16:23
Zonguldak'ta haksız kazanca 2 gözaltı
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ