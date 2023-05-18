Montana TikTok'u yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu

Montana Valisi Greg Gianforte, Çin'e istihbarat sağlamakla suçlanan TikTok uygulamasını yasaklayan kanuni düzenlemeyi imzaladı.
Böylelikle Montana, TikTok'u resmen yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.
Söz konusu yasağın 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlükte olacağı açıklandı.
Çinli ByteDance şirketine ait TikTok'tan, karara dair resmi bir girişimde bulunup bulunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.
TikTok, Çin hükümetiyle veri paylaştığına dair iddiaları birçok kez reddetmişti.
ABD'li gençler arasında popüler
150 milyondan fazla Amerikalı kullanıcısı olan TikTok, Çin hükümetinin platform üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişeler nedeniyle, ABD'li milletvekilleri ve devlet yetkililerinden uygulamanın ülke çapında yasaklanması yönünde artan çağrılarla karşı karşıya kalıyor.
Pew Araştırma Merkezi'ne göre, 13 ila 17 yaşları arasındaki ABD'li gençlerin yüzde 67'si TikTok kullanıyor ve gençlerin yüzde 16'sı uygulamayı neredeyse sürekli kullandıklarını söylüyor.