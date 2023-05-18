Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim tebriği

Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.

Başbakan Orban, "Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundaki ezici zaferinden ve AK Parti’nin son milletvekili seçimlerindeki olağanüstü ve tartışılmaz zaferinden dolayı tebrik etmek için aradım." ifadesini kullandı.

Orban, "İkinci tur için bol şanslar Başkan! Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Macaristan için iyidir, Avrupa için iyidir ve dünya için iyidir." değerlendirmesinde bulundu.