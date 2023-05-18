Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.05.2023 08:05

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim tebriği

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim tebriği
[Fotograf: DHA]

Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.

Başbakan Orban, "Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundaki ezici zaferinden ve AK Parti’nin son milletvekili seçimlerindeki olağanüstü ve tartışılmaz zaferinden dolayı tebrik etmek için aradım." ifadesini kullandı.

Orban, "İkinci tur için bol şanslar Başkan! Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Macaristan için iyidir, Avrupa için iyidir ve dünya için iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Macaristan Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
Uşak'ta tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:28
Brent petrolün varil fiyatı 76,53 dolar
09:24
Küresel piyasalarda pozitif seyir hakim
09:23
İstanbul'da su birikintisine giren otomobil devrildi
09:27
Enjekte edilebilir HIV önleme ilacı Afrika'da milyonlarca hayat kurtarabilir
09:13
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı
09:12
Google milyonlarca hesabı silmeye hazırlanıyor
20 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
20 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
15 dakikada vatanlarından oldular: Kırım Tatar Sürgünü
15 dakikada vatanlarından oldular: Kırım Tatar Sürgünü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ