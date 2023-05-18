Çin Devlet Başkanı Şi, Kazak mevkidaşı Tokayev ile Şian'da görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede Tokayev'in ziyaretinin iki ülke arasında güçlü bağları bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Çin ve Kazakistan'ın "kalkınma ve ulusal canlanmanın kritik aşamasında iki ülke" olduğunu, bağımsız, istikrarlı ve refah içindeki bir Kazakistan'ın hem Kazak hem Çin halkının çıkarına olacağını ifade etti.

Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi, ilk kez Şi'nin 2013'te Kazakistan'a yaptığı ziyarette duyurulmuştu.

Çin-Orta Asya Zirvesi'nin bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatacağına inandığını ifade eden Şi, bu mekanizmayı 6 ülke arasında işbirliğini derinleştirecek önemli bir platform haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ülkesi için Çin’in özel bir öneme sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin sarsılmaz dostluk ve karşılıklı desteğe dayandığını söyledi.

Tokayev, bunun yanı sıra Şi’ye iki ülke arasında ulaşım koridorlarının çeşitlendirilmesi kapsamında Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nın potansiyelinin aktif olarak kullanılmasını önerdi.

Karşılıklı vize muafiyeti anlaşması

İki lider, görüşmenin ardından iki ülke arasında insani etkileşimleri ve işbirliğini artırmak için karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladı.

Liderler ayrıca, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, iletişim altyapısı, kültür ve yerel ilişkileri kapsayan işbirliği belgelerine imza attı.

Liderler Zirvesi ilk kez düzenleniyor

Çin ile 5 Orta Asya Cumhuriyeti'ni bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi, 18-19 Mayıs tarihlerinde tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen, Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğindeki zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılıyor.

Çin-Orta Asya Zirvesi, Pekin ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki "C+C5" işbirliğinin devlet başkanları düzeyindeki ilk toplantısı olacak. Dışişleri bakanları düzeyindeki ilk "C+C5" toplantısı, 2020'de yapılmıştı. Ardından dışişleri bakanları, 2021'de Çin'in ev sahipliğinde, 2022'de Kazakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi toplantılarda bir araya gelmişti.

Dışişleri bakanları toplantılarının dördüncüsü 27 Nisan'da Şian'da yapılmış, toplantıda grubun ilk liderler zirvesini mayıs ayında bu şehirde düzenlemesi kararlaştırılmıştı.