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Dünya
AA 21.10.2024 03:34

Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminde sandıklar kapandı

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle yapılan cumhurbaşkanı seçimindeki oy verme işlemi sona erdi.

Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminde sandıklar kapandı

Moldova'da 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 21.00'de tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Oy verme işlemi, 234'ü yurt dışında, 30'u Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde olmak üzere toplam 2 bin 221 sandıkta gerçekleşti.

Seçime katılım oranı yüzde 51,49

Moldova Merkez Seçim Komisyonun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 51,49 oldu.

Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı günde Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişikliğin yapılmasına ilişkin düzenlenen referanduma 1 milyon 228 binden fazla vatandaş katıldı.

Seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması nedeniyle seçimler ve referandum geçerli kabul ediliyor.

Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminde sandıklar kapandı

Seçimde ihlaller

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimde ihlallerin yapıldığı ve ihlal sayısının 100'den fazla olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Sandu'ya karşı yarışan adayların birçoğu, Moldova yönetimini seçimde "ciddi" ihlallerin yapılmasıyla suçladı.

Seçimde 2'si Gagauz Türkü 11 aday yarıştı

Moldova'daki cumhurbaşkanı koltuğu için 6'sı partili ve 5'i bağımsız 11 aday yarıştı.

Bunların arasında, kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun yanı sıra "Bizim" Partiden eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatiy, "Moldova'nın Geleceği İçin" Partisince aday gösterilen eski Moldova Başbakanı Vasile Tarlev, Kalkınma ve Birleşme Partisinin adayı eski Moldova Başbakanı İon Kiku yer alıyor.

Bağımsız aday olarak Moldova'nın eski İçişleri Bakanı Andrey Nastase, eski Gençlik ve Spor Bakanı Oktavian Tsiku, eski Dışişleri Bakanı Tudor Ulyanovskiy ve gazeteci Natalya Morar ile Viktroiya Furtuna seçim yarışına katıldı.

Gagauz Türklerinden ise eski Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah ile Moldova Sosyalistler Partisince (PSRM) aday gösterilen eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

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