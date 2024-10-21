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Dünya
AA 21.10.2024 02:54

Katil İsrail UNIFIL'in gözlem kulesini yıktı

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Marvahin'de Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) gözlem kulesini ve çevresindeki telleri yıktı.

Katil İsrail UNIFIL'in gözlem kulesini yıktı

UNIFIL'den yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde bir İsrail ordusu buldozeri, Marvahin'deki bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve çevre tellerini kasten yıktı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail ordusuna ve tüm aktörlere" BM personeli ve mülklerinin emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülükleri hatırlatıldı.

BM mevzilerini ihlal etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusu, defalarca UNIFIL'den Mavi Hat üzerindeki mevzilerini boşaltmasını talep etmiş ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar vermiştir. Misyona ve asker katkısında bulunan ülkelere uygulanan baskıya rağmen Barış Gücü askerleri, tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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