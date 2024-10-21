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Dünya
AA 21.10.2024 02:15

IKBY'de milletvekili seçimleri yapıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimlerine katılım oranının yüzde 72 olduğu açıklandı.

IKBY'de milletvekili seçimleri yapıldı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonundan, 2 milyon 683 bin 618 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu ve 1191 adayın yarıştığı IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

IKBY genelinde seçimlere katılım oranının yüzde 72 olduğu belirtilirken, Erbil’de yüzde 74, Süleymaniye’de yüzde 65, Halepçe’de yüzde 69 ve Duhok’ta yüzde 78 olduğu duyuruldu.

Seçim Komisyonu, IKBY genelinde seçimlere katılım oranının saat 12.00 itibarıyla yüzde 31 olduğunu duyurmuştu.

IKBY'de milletvekili seçimleri yapıldı

Cuma günü yapılan 215 bin 960 güvenlik gücünün katıldığı özel oylama sürecinde yüzde 97'ye ulaşan katılım sağlanmıştı.

IKBY'nin 2018'deki milletvekili seçimlerine katılım oranı yüzde 59,8 olmuştu.

Komisyon, tüm seçim sonuçlarının Bağdat’taki merkeze gönderileceğini ve genel seçimlerin tamamlanmasından 24 saat sonra seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanacağını açıklamıştı.

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