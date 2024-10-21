Az Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2024 02:28

Halid Meşal: Direnişe devam edeceğiz

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, "Filistin toprakları ve kutsal mekanları özgürlüğüne kavuşuncaya kadar direnişe devam etme" üzerine kurulu stratejilerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Halid Meşal: Direnişe devam edeceğiz

Meşal, İsrail askerlerince Gazze Şeridi'nde öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için İstanbul'da düzenlenen taziye merasimine ses kaydıyla mesaj gönderdi.

Ses kaydında Meşal, Hamas'ın, başta hareketin kurucusu Ahmed Yasin olmak üzere (2004'te İsrail tarafından öldürüldü) liderlerini özgürlük ve İsrail işgalinden kurtulma yolunda şehit verdiğini dile getirdi.

Meşal, Hamas'ın lideri ve Aksa Tufanı'nın komutanı Sinvar'ın 60 yıl boyunca hür yaşadığını ve hür öldüğünü ve şehadetiyle hem Filistin hem de dünya halkları nezdinde bir simge haline geldiğini kaydetti.

Mesajında 3 konu üzerinde duran Meşal, ilk olarak Hamas'ın, Sinvar ve diğer şehit liderlerden sonra değer ve ilkelerinden vazgeçmeyeceğini, stratejisini değiştirmeyeceğini söyledi.

İkinci olarak sahadaki gelişmeleri takip edeceklerini ve İsrail'in saldırılarını durdurmak için çalışacaklarını kaydeden Meşal, "Bu düşman kaybedecek ve Hamas, müzakere yoluyla bu katliamların son bulması için çalışacak ve bir çıkış yolu arayacak." dedi.

Meşal, üçüncü olarak Hamas'ın, "Filistin toprakları ve kutsal mekanları özgürlüğüne kavuşuncaya, esirler kurtarılıncaya ve Filistin ve İslam ümmeti için tehdit oluşturan Siyonist proje ortadan kaldırılıncaya kadar direnişe devam etme" stratejisine bağlı kalacağını ifade etti.

Hamas, direniş güçleri ve halk; direniş stratejisine bağlı kaldığı sürece İslam ümmetinin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Meşal, "Çünkü bu sadece Filistinlilerin savaşı değil bilakis ilk kıblemiz Aksa'nın Tufanı'dır." diye konuştu.

ETİKETLER
Hamas Gazze İsrail
Sıradaki Haber
IKBY'de milletvekili seçimleri yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:56
Katil İsrail UNIFIL'in gözlem kulesini yıktı
02:52
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır ayağı sona erdi
02:47
Samsun'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu
02:41
Katil İsrail Gazze'nin kuzeyindeki evleri ve barınma merkezlerini yaktı
02:38
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
02:26
Adana'da uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
Meteoroloji'den 7 il için sarı uyarı
Meteoroloji'den 7 il için sarı uyarı
FOTO FOKUS
Isparta'da eğlence merkezinde yangın
Isparta'da eğlence merkezinde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ