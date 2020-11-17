Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mogadişu'da intihar saldırısı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Somali'nin başkenti Mogadişu’da General Kaahiye Polis Akademisi yakınlarındaki kalabalık bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Polislerin öğle yemeği için lokantaya geldiği sırada intihar bombacısı kendini patlattı.
5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı patlamadan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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