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Dünya
Independent 21.11.2023 08:32

Modi, deepfake'ten şikayetçi: Garba dansı yaptığım bir video izledim

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, deepfake teknolojisinin kötüye kullanımını "endişe verici" diye nitelendirerek kendisinin, Güceratların geleneksel garba dansını yaparken görüldüğü sahte bir videoyu örnek gösterdi.

Modi, deepfake'ten şikayetçi: Garba dansı yaptığım bir video izledim
[Fotograf: Reuters]

BJP genel merkezinde düzenlenen özel bir Divali programında konuşan Modi, "Yapay Zeka ve özellikle de deepfake (teknolojisi) yüzünden yeni bir kriz baş gösterdi. Bharat'ın kayda değer bir bölümü doğrulama ya da kimlik doğrulama için gerekli araçlara sahip değil" derken ülkesinin Hintçe ismini kullandı.

Hindistan Başbakanı şöyle dedi:

"Daha yeni garba yaptığım bir video izledim; ben bile bu kadar iyi yapılmasından etkilendim ama Yapay Zeka kullanılarak yapılmış."

Yapay zeka kullanılarak üretilen ve üzerinde oynanmış görsel-işitsel materyaller olan deepfake'lerde çoğunlukla, gerçekte hiç gerçekleşmemiş bir olayın videosunu yapmak için sahici bir video ve üretilen sahte bir "yüz" birleştiriliyor.

Yapay zekayla üretilen videolar çok inandırıcı görünerek izleyicileri kolayca kandırabiliyor.

Modi, "İzleyenler tuzağa düşerek gördükleri şeylerin gerçek olduğuna inanabilir... ve bu bizi büyük bir krize doğru götürecek" uyarısında bulundu.

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Hindistan Yapay Zeka
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