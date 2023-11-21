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Dünya
CNN International, Independent 21.11.2023 08:24

Filipinler, saygısız turiste katlanamadı: Ömür boyu men edildi

Filipinler'de resmi belgede uygunsuz ifadeler kullandığı ve yetkililere kötü davrandığı iddia edilen ABD vatandaşı Anthony Laurence'ın ülkeye girişi ömür boyu yasaklandı.

Filipinler, saygısız turiste katlanamadı: Ömür boyu men edildi
[Fotograf: Reuters]

Filipin Göç Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Laurence, 7 Kasım'da Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Filipinler'in başkenti Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'na geldi. 

Çevrimiçi seyahat formu doldurması gerektiği hatırlatılan Laurence'ın görevli memuru küçümsediği, bir başka memura da pasaportunu ve cep telefonunu fırlattığı iddia edildi.

Filipin Göç Bürosu müdürü Norman Tansingco, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki ABD'li turistin saygısız davranışları nedeniyle ülkeye girişinin reddedildiğini ve kalıcı olarak kara listeye alındığını belirtti.

Ülkeyi belli aralıklarla ziyaret eden emlak yatırımcısı Laurence, göçmenlik bürosunun yaptığı açıklamanın doğru olmadığını öne sürdü.

Tansingco, Laurence'ın doldurması gereken belgede yanlış adres ve eksik kimlik bilgileri paylaştığını, aynı zamanda uygunsuz ifadeler kullandığını belirtti.

Göçmenlik bürosu memurlarına her zaman maksimum tolerans göstermelerini tavsiye ettiklerini söyleyen Tansingco, ABD'li turistin sınırı aştığını aktardı.

ABD'li turist özrünün kabul edilmediğini öne sürdü

Öte yandan Laurence, sesini yükseltmediğini ve herhangi bir şey fırlatmadığını iddia etti

Laurence, görevli memurdan yardım istediğini ancak telefonunda seyahat formunu düzgün bir şekilde çalıştıramayınca geri çevrildiğini söyledi.

ABD'li turist, göç bürosundaki işlemlerini hızlı bir şekilde atlatmak için yanlış bilgiler girdiğini ancak formda ne yazdığı hakkındaki sorulara yanıt vermedi.

Daha sonra memurdan özür dilediğini iddia eden Laurence, özrünün kabul edilmediğini aktardı.

Filipinli yetkililerin aşırı tepki gösterdiğini söyleyen ABD'li turist, kendisine yasal bir tebligat yapılmadığını iddia etti.  

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