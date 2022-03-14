Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısırlı squash oyuncusu Farag, Batı medyasını çifte standartla suçladı
[Fotoğraf: AFP]
Erkekler dünya sıralamasının ikinci basamağındaki Mısırlı squash oyuncusu Ali Farag, Batı medyasının Filistin'de yaşananları Ukrayna'da yaşananlar kadar gündeme getirmediğini savundu.
Farag, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Optasia Şampiyonası'nı kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yaşananları herkes görüyor ve kimse bu durumdan hoşnut değil. Sporcuların siyasete karışmamaları söylenirdi, şimdiyse siyasi açıklama yapmamız isteniyor" eleştirisinde bulundu.
29 yaşındaki sporcu, "Umarım artık insanlar dünyanın her yerindeki zulmü görür. Filistinliler 74 yıldır zulüm altında yaşıyor ancak Batı medyası gündeme getirmediği için konuşulmuyor. Fakat şimdi Ukrayna hakkında konuşabiliyorsak, Filistin hakkında da konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.
Harvard Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Farag'ın, teklerde 2 dünya şampiyonluğu bulunuyor.
Etiketler: Mısır Rusya Ukrayna Filistin Devleti İngiltere
Sıradaki Haber
AB, Rusya ekonomisinin en az yüzde 15 küçülmesini bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz