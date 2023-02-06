Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'dan Türkiye'ye depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Mısır, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.
Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.
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