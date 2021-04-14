Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Asyut şehrinde yolcu otobüsü, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devridi.

Kazada 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Assiut Valiliği, olay yerine 25 ambulans gönderildiğini açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Olayda yaralanan kişiler, çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.