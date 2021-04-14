Teksas'ta sınır devriye ekipleri, kaçırılmaktan korktuğunu söyleyen 10 yaşındaki Nikaragualı Wilton Obregón'un görüntülerini paylaşmıştı.

Yürek burkan olay sonrası Nikaragua hükümeti, çocuğunun annesinin bulunması için Meksikalı ve ABD'li yetkililerle temasa geçti.

Kaçakçıların, Wilton'ın annesi Meylin Obregón'u serbest bırakmak için 5 bin dolar talep ettiği bildirildi.

Meylin Obregón'un erkek kardeşi Misael Obregón, kaçakçıların fidye için kendisiyle temasa geçtiğini ancak kendisinin sadece yeğeni Wilton'ı kurtaracak parayı toplayabildiğini söyledi.

Teksas'taki görüntülerin, 10 yaşındaki çocuğun serbest kalmasından sonraki sınırı geçme girişiminde kaydedildiği belirlendi.

Nikaragua hükümeti, Wilton'ın babasıyla bir araya getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Wilton'ın babası, göçmenlik makamlarının kabul etmesi halinde oğlunun ABD'de kalmasına izin verebileceğini söyledi.

Martta rekor sayıda çocuk bulundu

ABD-Meksika sınırındaki göçmen çocukların sayısı günden güne endişe verici boyuta ulaşıyor.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi, geçen ay söz konusu sınırda 18 bin 890 refakatsiz çocukla karşılaşıldığını bildirdi. Bundan önceki rekor sayı, 11 bin 475 ile Mayıs 2019'da kaydedilmişti.

Şubat ayında 9 bin 457 olarak bildirilen refakatsiz çocuk sayısı, Mart 2020'de ise 3 bin 221 idi.