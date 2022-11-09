Eş-Şarkiyye Valiliği, Zekazik kentinde bir tren ile öğrenci servisinin çarpıştığını açıkladı.

Kazada 19 öğrenci yaralandı; bu öğrencilerden 17'si hastaneye kaldırıldı, 2'sine ise olay yerinde müdahale edildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Yerel basına göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır'da, bazı otobüs şoförlerinin kendilerine tahsis edilen geçitlerden geçmemeleri veya trenler geçerken trafik işaretlerine uymamaları gibi nedenlerle sık sık kazalar yaşanıyor.