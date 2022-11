Borell, sosyal medya hesabından, İtalyan jandarma birliğinin, Priştine'ye ulaşmasıyla ilgili fotoğraf paylaştı.

Josep Borell, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kosova'daki bu gergin dönemde, EULEX, istikrarı sağlama yönündeki görevini yerine getiriyor. İtalyan jandarması, EULEX polis birimini geçici olarak desteklemek için bu gece ulaştı. EULEX, güvenli ve emniyetli bir ortamı desteklemeye devam edecektir."

At these tense times in Kosovo, EU’s Rule of Law Mission #EULEX fulfils its duty to ensure stability: @Eurogendfor gendarmes from @_Carabinieri_ landed tonight to temporarily reinforce @EULEXKosovo's Formed Police Unit. EULEX will continue supporting a safe and secure environment pic.twitter.com/Suuo78fJRC