Dünyanın en büyük otomotiv markalarından birinin üssü konumundaki İsveç, Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg'u konuşuyor.

İsveç merkezli Expressen gazetesi, teknoloji merkezi olarak tasarlanan Gemlik Kampüsü ile Togg'u sayfalarına taşıdı.

Gazete, Togg'un gözünü Avrupa'ya diktiğini, Türkiye'deki satışların başlamasından yaklaşık 15 ila 18 ay sonra otomobilin Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanabileceğini yazdı.

"Türk otomotiv endüstrisi dünyanın en büyüklerinden"

Makalede, Türk otomotiv endüstrisinin, üretim tesisleri ile dünyanın en büyüklerinden biri olduğu hatırlatıldı.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gemlik fabrikası tam kapasiteye ulaştığında, burada yılda 175 bin araç üretilecek. Yaklaşık 4 bin 300 kişi doğrudan, 20 bin kişi dolaylı olarak istihdam edilecek." açıklamasına da yer verildi.

Gemlik Kampüsü'nde 2030'a kadar 1 milyon Togg'un üretiminin planlandığı belirtildi.