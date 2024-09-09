Mısır'da Nefertiti büstünün Almanya'dan iadesi için kampanya başlatıldı

Mısır devlet gazetesi El-Ahram'da yer alan habere göre, Havas, başkent Kahire'deki Amir Taz Sarayı'nda düzenlenen etkinlik sırasında Nefertiti büstünün iadesi için kampanya başlattığını duyurdu.

Nefertiti büstünün yasa dışı yollarla Mısır dışına çıkarıldığını söyleyen Havas, "Tarihi ve estetik değeri açısından tarihte eşi benzeri olmayan bu muhteşem büst, şu anda Almanya'da, ancak vatanı olan Mısır'a geri gelmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Yasal yollarla Mısır'dan çıkan eserler için geri getirme gibi bir taleplerinin olmadığını vurgulayan Havas, Mısır'dan yasa dışı yollarla çıktığını söylediği Nefertiti büstünü geri getirebilmek için başlattığı kampanyaya destek istedi.

Havas, daha önce de büstün Mısır'a iadesi için Alman Eski Eserler Yüksek Konseyine başvuruda bulunmuştu.

Güzelliğiyle ünlü Nefertiti, eski Mısır inanışına göre güneş tanrısının ona bahşettiği güzellik ve cömertlikle yoğruldu ve Firavun Akhenaton'un eşi oldu.

1912 yılında, Alman arkeolog Ludwig Borchardt tarafından ortaya çıkarılın Nefertiti büstü dönemin Prusya hükümeti tarafından satın alındı.

Mısır, büstün satın alınması ve dışarıya çıkarılması sürecinin yasa dışı yöntemlerle gerçekleştiğini ileri sürerken, Alman hükümeti söz konusu büstün, Prusya tarafından satın alındığına dair yasal belgelerinin bulunduğunu, bundan dolayı da Nefertiti büstünün Mısır'a geri verilemeyeceğini savunuyor.