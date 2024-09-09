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Dünya
AA 09.09.2024 10:11

Hindistan'da "YouTube videosu" izleyerek ameliyat yapan doktorun çocuğun ölümüne yol açtığı iddiası

Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

Hindistan'da "YouTube videosu" izleyerek ameliyat yapan doktorun çocuğun ölümüne yol açtığı iddiası

NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.

Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.

Aile, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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