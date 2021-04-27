Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da milattan öncesine ait 110 mezar bulundu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mısır'ın Dekhaliye kentinde milattan öncesine ait 110 mezar bulunduğu açıklandı.
Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Dekhaliye kentindeki Koum el-Khulgan arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda 110 mezar ortaya çıkardığını duyurdu.
Oval şekilli mezarlardan 73'ünün MÖ 6000-3000 dönemine, dikdörtgen şekilli 37 mezarın ise MÖ 1782-1570'den kalma olduğu açıklandı.
Ayrıca açıklamada, mezarlarda insan kalıntılarının yanı sıra çanak çömlek gibi araç gereçlere de rastlandığı ifade edildi.
Sıradaki Haber
ABD Hindistan’a yardım gönderecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz