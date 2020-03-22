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Mısır'da koronavirüs sebebiyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi
Yeni tip koronavirüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor. Mısır'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 68 yaşındaki bir kadın ile 75 yaşındaki bir erkeğin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, 9 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısının ise 294'e yükseldiği kaydedildi.
Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: mısır koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 04:54
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