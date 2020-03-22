Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, Gana'ya gelen 61 yaşındaki bir Lübnan vatandaşının ülkenin Kumasi şehrinde virüsten yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülkede görülen 5 yeni vaka ile toplamda 21 Kovid-19 vakası olduğunu kaydeden Akuffo-Addo, bu kişilerin karantinaya alındığını ve bazılarının durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Akuffo-Addo, yarın geceden itibaren ülkenin kara, hava ve deniz sınırlarının 2 hafta süreyle kapatılacağını belirterek, "Bundan önce gelen tüm yolcular karantinaya alınacak ve test yapılacak." dedi.

Afrika kıtasında 25 kişi hayatını kaybetti

Devlet Başkanı Akuffo-Addo, virüsün yayılmaması için 25 Mart'ta ülke genelinde oruç tutulacağını açıkladı.

Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken bunlardan 25'i ölümle sonuçlandı.

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüsten ilk ölüm

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.

Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, ülkede bugün 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 84'e ulaştığını açıklamıştı.