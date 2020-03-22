Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus’un Bab bin Gaşir bölgesine roketli saldırı düzenlediğini söyledi.

Halife Hafter'i savaş suçlusu olarak nitelendiren Kununu, saldırıda 2 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Sahte ateşkes ilanı

Kununu açıklamasında, "Söz konusu saldırı, savaş suçlusu Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin sahte ateşkes ilanından hemen sonra yapıldı." dedi.

Mismari, bugün yaptığı basın açıklamasında, Hafter’in Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Libya'da koronavirüs alarmı

UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Uygulamanın pazar gününden itibaren başlayacağı bildirilen Başbakanlık açıklamasında, önlemler çerçevesinde kafeler, eğlence yerleri ve düğün salonları gibi mekanların tamamen kapatılacağı, toplu taşıt araçlarının kullanımının yasaklanacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının geçerli olmadığı saatlerde sadece akaryakıt istasyonları, ekmek fırınları ve marketlerin açık olacağı kaydedildi.