Mısır'da Avrupa vaadiyle kandırılanların organlarının çalındığı iddia ediliyor.

BBC Panorama programı, Kahire'deki organ kaçakçılığının izini sürdü.

Ayşe, çocukları ve kız kardeşinin ailesi ile Avrupa'ya gitmek istiyordu, Bir insan kaçakçısı onları götürebileceğini, ödemeyi de Avrupa'ya ulaşınca yapabileceklerini söyledi.

Avrupa'ya gidecek geminin ertesi gün kalkacağı belirtildi, kaçakçılar tarafından yeni bir hayat vaadiyle İskenderiye'ye götürüldü. Sonra kendini kanlar içinde bir odada kilitli buldu.

İlaçla uyutulduğunu düşünen Ayşe'nin böbreği çalınmıştı. Ayşe kurbanlardan sadece biri. Yaşadığı için şanslı bile sayılabilir.

Çünkü Mısır'da organları eksik bir halde çölde bulunan göçmenlerin cesetlerine ilişkin ihbarlar her gün artıyor.

Her hafta 20 ila 30 böbrek nakli ayarlanıyor

BBC ekibi, organ ticareti yapan çete üyelerine de ulaştı. Bir çete üyesi, her hafta 20 ile 30 arası böbrek nakli ayarladıklarını itiraf etti.

Böbreğini satanların yarısına ödeme yapılmadığını, bazı insani yardım kuruluşlarının da çetelere yeni kurbanlar bulduğunu iddia etti.

Çete üyelerinin anlattığına göre, işin içinde resmi yetkililer de var. Onların sayesinde organların bağışlandığı, bu işten de maddi kazanç sağlanmadığı yönünde düzmece belgeler bile imzalanıyor.

Mısır hükümeti ise organ kaçakçılığıyla mücadelesinin uluslararası çapta övgü topladığını savunuyor.