Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 02:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da ilk kez Omicron varyantına rastlandı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Mısır'da 3 kişide ilk kez yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü 26 vakadan 3'ünde Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.
Omicron varyantının görüldüğü 3 kişinin karantina hastanesine sevk edildiği ve temaslılarla ilgili de tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.
Mısır'da COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 21 bin 277'ye, vaka sayısı 373 bin 509'a yükseldi, 310 bin 749 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Mısır Koronavirüs Omicron Mutasyon
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