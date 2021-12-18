ABD, İngiltere ve Avustralya heyetlerinin, AUKUS'un ilk yönlendirme toplantıları kapsamında 9 ve 14 Aralık'ta Pentagon'da bir araya geldiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Avustralya'nın nükleer kapasiteli denizaltılar edinmesi ve bunların en kısa zamanda hizmete sokulmasına yönelik üçlü taahhüt yinelendi" ifadesi kullanıldı.

Konun teknik yönlerinin ayrıntılı ele alınması için 15 aylık bir istişare süreci başlatılacağı, bu çerçevede 2022'nin başlarına kadar bir çalışma programı hazırlanacağı da kaydedildi.