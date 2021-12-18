Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 02:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
İlk AUKUS toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD, İngiltere ve Avustralya heyetleri nükleer denizaltı programı için ilk toplantıları yaptı. Beyaz Saray, toplantıların verimli geçtiğini açıkladı.
ABD, İngiltere ve Avustralya heyetlerinin, AUKUS'un ilk yönlendirme toplantıları kapsamında 9 ve 14 Aralık'ta Pentagon'da bir araya geldiği belirtildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Avustralya'nın nükleer kapasiteli denizaltılar edinmesi ve bunların en kısa zamanda hizmete sokulmasına yönelik üçlü taahhüt yinelendi" ifadesi kullanıldı.
Konun teknik yönlerinin ayrıntılı ele alınması için 15 aylık bir istişare süreci başlatılacağı, bu çerçevede 2022'nin başlarına kadar bir çalışma programı hazırlanacağı da kaydedildi.
Etiketler: ABD Avustralya İngiltere
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