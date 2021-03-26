Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Mısır’da iki tren çarpıştı: 32 ölü
Mısır'ın Nil Nehri kıyısındaki Sohac kentinde iki tren kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere 32 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.
Mısır makamlarından yapılan açıklamada, kaza, Sohac kentinde 2 trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.
Kazada 3 vagon raydan çıktı, 32 kişi öldü.
Tren kazasında 66 kişi de yaralandı.
Son zamanlarda kazalar arttı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mısır'da tren raylarının eski olması nedeniyle tren kazalarının son zamanlarda arttığı ifade ediliyor.
Etiketler: Mısır Son Dakika Trafik Kazası
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